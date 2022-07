God of War Ragnarok sviluppato con periodi di crunch? Cory Barlog risponde

Come ormai sanno tutti, nella giornata di ieri è stata annunciata la data di uscita di God of War Ragnarok: il gioco sarà disponibile dal 9 novembre ed i fan potranno scegliere tra diverse edizioni.

Data la mancanza di notizie sul gioco prima dell'annuncio della data di uscita, molte persone pensavano che il sequel di God of War del 2018 avrebbe subito un ulteriore rinvio. Ora sappiamo che non è così, ma certi fan sono comunque preoccupati.

Tra questi l'utente di Twitter Frosk, che ha pubblicato un tweet ieri affermando che la data di uscita di God of War Ragnarok sembra affrettata poiché punterebbe alle festività natalizie. L'utente aggiunge inoltre che spera che non ci sia un periodo di crunch e che le cose stiano effettivamente andando in modo liscio. Il fatto che si parli di crunch è perché Sony Santa Monica già in passato aveva ammesso di averne fatto uso in alcuni casi.

I feel like we thought a lot about what date is best and chose the best date for the team, the game and the fans. — cory barlog (@corybarlog) July 7, 2022

E' proprio Cory Barlog a rispondere al tweet di Frosk, affrettandosi a sfatare le voci e dichiarando di aver "pensato molto" alla data di uscita prima di annunciarla.

Oltre a questo Barlog ha dichiarato che la data di uscita è stata scelta per garantire che sia migliore non solo per il gioco, ma anche per i fan.

