God of War Ragnarok in un nuovo trailer che ripercorre la storia dei miti di Midgard in vista del lancio

PlayStation ha svelato un nuovo trailer in vista dell'uscita di God of War Ragnarök.

Il trailer, intitolato Myths of Midgard, offre un breve riassunto dell'epopea di God of War del 2018. Ha come protagonista Felicia Day, che racconta la storia di Kratos e Atreus fino a questo momento. Ci sono anche piccoli "camei" del saccente Mimir nel corso della narrazione, senza contare gli splendidi artwork.

È disponibile anche un nuovo post su PlayStation Blog che illustra nei dettagli la storia, anche se ovviamente tutto finisce prima dell'inizio di Ragnarök.

God of War Ragnarök uscirà mercoledì 9 novembre per PlayStation 4 e PS5.

Prima dell'uscita, Sony ha svelato nel dettaglio le varie edizioni su cui i giocatori potranno mettere le mani. Tra queste c'è la Jotnar Edition, che offrirà molti oggetti fisici di lusso e un codice digitale per il gioco, ma nessun disco.

Tuttavia, come è ormai tristemente consuetudine, i bagarini stanno già sfruttando l'entusiasmo dei fan per la serie di God of War, con versioni in edizione limitata di God of War Ragnarök che spuntano su siti come eBay per più del doppio del prezzo di vendita.

Fonte: Eurogamer.net.