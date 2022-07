God of War Ragnarok nasconderebbe grossi spoiler nella cover di un artbook ufficiale

La copertina ufficiale dell'artbook di God of War Ragnarok contiene uno spoiler che è stato purtroppo pubblicato da un rivenditore. Alcuni potrebbero non considerarlo uno spoiler importante, ma ognuno ha una visione diversa quando si parla di questi argomenti.

Attenzione: non proseguite oltre se non volere rovinarvi la sorpresa.

Come scoperto da un utente Reddit, un rivenditore serbo ha pubblicato la copertina dell'artbook, che è incluso sia nell'edizione Collector's e Jotnar che nell'edizione Digital Deluxe. Pubblicato da Dark Horse in digitale, la scena raffigurata in copertina mostra i combattimenti di Sindri, il che è un po' sorprendente. I fan hanno teorizzato che Brok verrà ucciso nel gioco in arrivo, il che sicuramente spingerà Sindri a fare il lavoro sporco.

Non solo, ma dietro Sindri c'è quella che sembra essere Mimir. Sì, quel Mimir che non aveva un corpo nell'ultimo capitolo. Sembra che il riferimento nell'ultimo gioco ai nani che effettuano misurazioni indicasse che stavano costruendo un corpo per Mimir.

Per adesso questa copertina è ancora online e visibile a tutti e non sappiamo se verrà ritirata in quanto potenziale enorme spoiler.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok è atteso il 9 novembre su PS4 e PS5.

Fonte: Dexerto