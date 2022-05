God of War, la serie TV vedrà Dave Bautista come protagonista? L'attore dice la sua

Dopo molteplici voci, è stato finalmente confermato che una serie God of War è già in sviluppo per Amazon Prime Video. Al di fuori di questa rivelazione, al momento purtroppo non sono stati condivise ulteriori informazioni. Tuttavia una cosa che i fan vogliono disperatamente sapere è chi interpreterà Kratos. Uno dei nomi emersi in questi giorni è Dave Bautista e l'attore non ha perso tempo e ha commentato queste voci.

Di recente, Comicbook ha avuto l'opportunità di parlare con Dave Bautista tramite Instagram, dove il sito ha chiesto all'ex combattente della possibilità di interpretare Kratos nella serie God of War. Questo il commento dell'attore.

"Secondo l'opinione popolare, ci sono tutti gli altri", ha detto Bautista nel suo commento. "Ehi! Adoro dimostrare alle persone che si sbagliano. #justsayin". Bautista sembra quindi essere aperto all'idea di vestire i panni di Kratos!

Per adesso non ci sono informazioni sull'eventuale cast: dovremo quindi aspettare informazioni ufficiali a tal riguardo.

Fonte: ComicBook