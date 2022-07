GTA V e Red Dead Redemption 2 le mod VR potrebbero essere rimosse

Take-Two Interactive ha inviato una richiesta DMCA per la rimozione di tutte le mod VR per i suoi giochi, come Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2 e Mafia: Definitive Edition. Rivelata dal creatore di mod Luke Ross, la richiesta di rimozione DMCA significa essenzialmente che lo sviluppo di queste mod dovrà essere interrotto.

Ross spera tuttavia di poter contrastare la richiesta di rimozione. In una dichiarazione ha detto di aver chiesto a Take-Two chiarimenti sul takedown, dato che le mod stesse non contengono opere protette da copyright dell'azienda.

"Nessuna delle mie modifiche è stata realizzata utilizzando software appartenente a Take-Two Interactive Software, Inc, e le modifiche non sono destinate a sostituire i loro giochi, né sono un mezzo per sfruttare la proprietà intellettuale o i beni di Take-Two Interactive Software, Inc", ha detto Ross nella sua dichiarazione. "Tutte le mie modifiche richiedono che gli utenti acquistino e possiedano i giochi prima di poterle aggiungere".

A sad day for the Flat2VR modding community. @Take2Interactiv has submitted a quite anti-consumer DMCA request to remove ALL VR Mods for their games (GTA V, RDR2, Mafia, etc.)@LukeRoss_00 Has always been extremely careful not to use any IP in his mods. pic.twitter.com/GH6OX1eZIy — Flat2VR (@Flat2VR) July 6, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Take-Two stessa non ha ancora condiviso alcuna dichiarazione ufficiale sulle richieste di rimozione DMCA, ma è probabile che alla base delle richieste ci sia il fatto che chi è interessato alle mod VR deve prima abbonarsi al Patreon di Ross. A parte alcune eccezioni (come Nintendo e Konami), le aziende di videogiochi hanno storicamente chiuso un occhio sul modding, a patto che non venisse monetizzato.

Fonte: Gamingbolt.