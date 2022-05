GTA VI, Red Dead Gunslinger, Max Payne e non solo: un dubbio rumor avrebbe svelato i piani di Rockstar

GTA 6 è uno dei titoli più attesi dai fan ma, al momento, nessuno sa con certezza quando saranno rivelate informazioni ufficiali sul gioco.

Tuttavia, stando a un dubbio rumor comparso in rete, sembra che Rockstar abbia in programma di pubblicare informazioni su GTA 6 il prossimo 13 maggio.

Il rumor è stato riportato su Reddit e, oltre ai presunti piani per GTA, sarebbero comparsi anche i piani relativi ai giochi targati 2K in uscita tra l'anno fiscale 2023 e l'anno fiscale 2025.

In quello che sembra essere un documento interno di 2K, possiamo vedere date e finestre di lancio per titoli come Red Dead Gunslinger, Max Payne The Trilogy e non solo.

Secondo il leak che, ripetiamo, è abbastanza dubbio, GTA 6 dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2024.

NBA 2K23 sarebbe in programma per il 16 settembre 2022, mentre il nuovo Mafia (attualmente intitolato Mafia Primordial) sarebbe atteso per l'anno fiscale 2023.

Red Dead Gunslinger per mobile dovrebbe arrivare nella primavera del prossimo anno, mentre Max Payne: The Trilogy - The Definitive Edition nell'anno fiscale 2025.

Siamo nel fumoso mondo dei rumor quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela. Il 13 maggio è abbastanza vicino e vedremo se Rockstar comunicherà qualcosa di ufficiale su GTA 6 o meno.

Fonte: Twitter - Reddit.