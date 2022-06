Highwater: il promettente indie si mostra con un trailer al Summer Game Fest

Al Summer Game Fest di ieri sera abbiamo potuto dare un'occhiata al prossimo gioco indie Highwater del publisher Rogue Games e dello sviluppatore Demagog.

Si tratta di un gioco di strategia colorato e dall'aspetto giocoso, ma con un sottofondo cupo. Come suggerisce il nome, è incentrato su un mondo devastato dagli effetti del riscaldamento globale e dal conseguente innalzamento del livello delle acque.

Il gioco presenterà anche una città chiamata Alphaville.

Ecco il trailer di rivelazione:

Highwater uscirà nel corso di quest'anno.

Il Summer Game Fest di quest'anno è stato un evento decisamente ricco che, tra le altre cose, ha rivelato alcune interessanti informazioni sul futuro di The Last of Us.

Lo show si sta già preparando all'edizione del 2023 che, come confermato da Geoff Keighley, sarà sia fisica che digitale.

Fonte: Eurogamer.net.