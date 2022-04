Horizon sarà una trilogia, Killzone è morto e molto altro in un leak su Guerrilla Games

Sembra che Guerrilla abbia le mani in pasta in diversi progetti, e tra fughe di notizie forse scontate e altre interessanti, ce n'è anche una che non farà proprio la felicità di alcuni fan della casa danese.

Un leaker piuttosto affidabile su Twitter, Oopsleaks, ha rivelato che secondo le sue fonti Horizon è adesso considerato un franchise principale per Sony, al punto che sono in produzione un terzo capitolo principale, che la renderebbe di base una trilogia, un capitolo VR e un’espansione o un capitolo standalone focalizzato sull’online, ispirato a Monster Hunter World.

La notizia più mesta in questa serie di tweet sta in una dichiarazione tanto poco rasserenante quanto laconica: “Killzone è morto”. L’IP nata su PS2, protratta con due capitoli su PS3 è arrivata al lancio di Playstation 4 con Killzone Shadow Fall resterà non solo nell'ombra, ma anche in un mausoleo – sempre, lo ricordiamo, secondo l'indiscrezione.

Horizon Future



Horizon will be a trilogy and its universe is already expanding with VR spinoff and more to come. Online standalone game or expansion is planned. Probably something close to Monster Hunter World. Sony considers Horizon one of the main PS franchises at the moment.