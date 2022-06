Horizon Zero Dawn, la serie di Netflix nei primi potenziali dettagli

Pochi giorni fa, abbiamo avuto la conferma che PlayStation Productions e Netflix hanno iniziato a lavorare su un adattamento del franchise di Horizon, e i dettagli di questo nuovo progetto potrebbero essere stati rivelati da Jeff Grubb di Venture Beat.

Il giornalista afferma che è un preludio al franchise, presumibilmente intitolato "Horizon 2047", che mette in evidenza gli eventi che si verificano prima della caduta dell'umanità. Per chi non lo sapesse, la storia vista nei giochi è ambientata centinaia di anni dopo un evento catastrofico che spazza via gran parte della vita sulla Terra.

Supponendo che questa serie si svolga effettivamente nel 2047, mostrerebbe i passi compiuti prima che la protagonista principale del franchise, Aloy, nascesse. Se il report di Grubb è accurato, ha senso che quanto riportato sia al centro del programma televisivo. Per cominciare, consentirebbe a questa serie Netflix di essere più un pezzo di accompagnamento che aiuterebbe semplicemente ad arricchire ulteriormente la storia vista in questo mondo. Inoltre, ciò consentirebbe anche a Guerrilla Games di continuare a raccontare la storia di Aloy in futuri giochi che potrebbero essere sviluppati.

Sony's Horizon TV show is called 'Horizon 2047' according to Jeff Grubb.



• Parallel to the games.

• Takes place during the height of humanity, right before the fall.



The Horizon TV show is being made with Netflix.https://t.co/K8O1QLp4vg #PS5 #HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/c764ZTt9G5