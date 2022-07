Into the Breach: Advanced Edition è un aggiornamento così grande da sembrare un sequel

La scorsa settimana Into the Breach ha ricevuto un aggiornamento gratuito di dimensioni molto grandi, formalmente chiamato Into the Breach: Advanced Edition. In sostanza, l'update ha aggiunto un intero gioco al gioco base esistente, che era già uno dei migliori titoli di ruolo tattici in circolazione.

Sviluppato dai creatori di FTL: Faster Than Light, Into the Breach è sostanzialmente un gioco di Pacific Rim. Insetti giganti minacciano il pianeta. Per combatterli, si controlla un trio di mech, ognuno dei quali ha abilità uniche. I personaggi vengono diretti in combattimenti a turni su un campo di battaglia a griglia. Ci sono anche sistemi roguelike: alla fine di ogni run, che si vinca o si perda, è possibile ricominciarne una nuova con uno dei tre piloti mech, che nel frattempo è salito di livello e ha guadagnato abilità passive randomizzate che aumentano le statistiche.

Into the Breach è uscito per la prima volta nel 2018 su PC e Switch, ed stato parecchio apprezzato dai giocatori.

L'update include:

5 nuove squadre e 15 nuovi achievement

7 nuovi Vek, 3 nuovi Psion e 10 nuove battaglie con i boss

12 nuove missioni e 3 nuovi obiettivi bonus per le missioni

4 nuovi piloti e 10 nuove abilità per i piloti

39 nuove armi ed equipaggiamenti

2 nuovi brani musicali del compositore Ben Prunty

Una modalità di difficoltà ancora più impegnativa, la modalità Unfair

7 nuove lingue (arabo, tailandese, svedese, coreano, cinese tradizionale, turco e spagnolo latino-americano).

"Prendi il controllo potenti mech arrivati dal futuro per respingere la minaccia aliena. Ogni tentativo di salvare il mondo presenta una nuova sfida a generazione casuale in questo gioco di strategia a turni", si legge nella descrizione ufficiale.

"Ciò che rimane della civiltà umana è minacciato da gigantesche creature che si moltiplicano nel sottosuolo. Devi prendere il controllo di potenti mech arrivati dal futuro per respingere la minaccia aliena. Ogni tentativo di salvare il mondo presenta una nuova sfida a generazione casuale in questo gioco di strategia a turni dagli autori di FTL".

Fonte: Kotaku.