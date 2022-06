Into the Breach si prepara ad ottenere un aggiornamento gratuito assieme alla sua versione mobile

Il videogioco di strategia in pixel art Into the Breach è uno di quei titoli che cattura facilmente per la sua proposta e il cui contenuto si sta preparando a ricevere alcune nuove funzionalità. Subset Games ha svelato di avere tra le mani una serie di sorprese che arriveranno poco a poco, come l'aggiornamento gratuito che verrà pubblicato il 19 luglio.

Quel giorno il gioco riceverà l'aggiornamento Advanced Edition, che includerà cinque nuovi mech, più di 40 nuove armi, nemici mai visti prima, più boss finali, quest, abilità e molto altro. Insomma, tutto il contenuto del gioco verrà decisamente ampliato.

Ma le sorprese non sono finite qui perché sarà incluso un nuovo livello di difficoltà più alto insieme alla traduzione in sette lingue aggiuntive. Tutto questo sarà ritrovato il mese prossimo dagli utenti Nintendo Switch e PC, a cui si aggiungeranno gli utenti iOS e Android grazie al fatto che il titolo diventerà disponibile nel catalogo Netflix.

L'unica differenza tra il titolo per PC e Switch e quello per mobile è che la versione mobile avrà comandi ridisegnati per adattarsi al layout da smartphone. Sempre quest'anno inoltre arriverà anche la versione fisica del gioco.

