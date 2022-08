Iron Man sviluppato da EA si trova in una fase 'super precoce' di sviluppo per un insider

Negli ultimi giorni, l'editore statunitense Electronic Arts è stato collegato a due possibili titoli Marvel che si dice siano in lavorazione presso gli studi o i partner dell'azienda.

Da un lato si parlava di un titolo con l'eroe Black Panther. Inoltre, diverse fonti avevano parlato di un gioco di Iron Man in fase di sviluppo presso uno studio di Electronic Arts non specificato. Le voci hanno raggiunto anche il co-fondatore di Xbox Era e insider del settore Nick Baker. Come riporta Baker, ha appreso per la prima volta del possibile progetto di Iron Man nel giugno di quest'anno.

"Sì, Iron Man è il gioco di cui ho sentito parlare. Prima di menzionare Iron Man, ho mostrato il mio messaggio diretto a Jeff Grubb dove dicevo che EA stava lavorando su Iron Man. Tom Henderson ha sentito la stessa cosa. Semplicemente non ne era sicuro. E parte del motivo per cui non ho mai menzionato Iron Man è perché è super, super, super nelle prime fasi di sviluppo. In effetti, così presto che c'è la possibilità che non accada, dopo tutto", ha detto Baker.

"Nessuno è più entusiasta della possibilità di un gioco di Iron Man di me. Ma sto cercando di non essere troppo eccitato perché mi è stato detto che è veramente nelle primissime fasi di sviluppo" ha dichiarato l'insider.

