Jet Set Radio e Crazy Taxi starebbero per tornare come progetti AAA 'ad alto budget'

SEGA starebbe preparando il ritorno delle serie Crazy Taxi e Jet Set Radio, in nuovi progetti ad alto budget pensati per il successo mondiale.

Questo è quanto anticipa Bloomberg, in un articolo in cui afferma che queste serie avranno dei "reboot ad alto budget" nel tentativo di raggiungere successi mondiali nella categoria Fortnite di Epic Games, capaci di durare negli anni. Questi nuovi progetti arriveranno entro i prossimi due o tre anni e saranno i primi che faranno parte del progetto "Super Game" di SEGA.

Il piano di SEGA è quello di sviluppare modi per generare regolarmente entrate e creare comunità online attorno alla proprietà intellettuale interna. L'alleanza con Microsoft per lavorare sulla piattaforma Azure serve anche a questo piano, per creare community online e globali che giocheranno allo stesso gioco per molti anni a venire.

Attualmente non sappiamo se questi nuovi titoli includeranno anche NFT, tecnologia che SEGA vorrebbe prendere in considerazione. Nell'articolo Bloomberg afferma che i due giochi sono nelle primissime fasi di sviluppo e che potrebbero comunque essere cancellati. Insomma, sembra essere scolpito nella pietra.

Fonte: Kotaku