Lego Brawls arriva su console a breve

Lego Brawls è un gioco di combattimento basato sulle mini figure di Lego e precedentemente lanciato solo su Apple Arcade ed ora finalmente pronto a sbarcare su console.

Pubblicato da Bandai Namco, il gioco di lotta arriva su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sarà interessante vedere un gioco simile su console dove un gioco come Smash Brawls non è mai arrivato.

Come indicato in fase di annuncio del porting, l’idea di gioco è quella di combattere da solo o contro 8 persone in multiplayer e collezionare le mini figure per poterle poi personalizzare fino a creare il nostro eroe preferito.

Lego Brawls sarà rilasciato a settembre prossimo, e noi non vediamo l'ora di poter collezionare tutti gli omini e sfidare i nostri amici all'ultimo mattoncino!