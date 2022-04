LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker, il lancio digitale si avvicina a quello di Elden Ring in UK

LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker secondo gli ultimi dati ha registrato un vero e proprio successo nel Regno Unito, eguagliando quasi le vendite digitali al lancio di Elden Ring.

L'ultimo capitolo a tema LEGO ha ricevuto una serie di recensioni molto positive ed i giocatori hanno accolto calorosamente il titolo sviluppato da TT Games e Warner Bros. Per quanto riguarda i dati di vendita, la maggior parte dei giochi è stata venduta in formato digitale (61%), con Xbox come piattaforma dominante.

Di tutte le vendite del Regno Unito il 41% proveniva dallo store Xbox, mentre il 34% dalle vendite di PlayStation Store, il 18% da PC e il 7% da Nintendo Switch. Diversi i dati di copie fisiche e digitali messe assieme: in questo caso PlayStation è stata la piattaforma più grande con il 39% delle vendite, seguita da Xbox (34%), quindi Switch (16%) e infine PC (11%).

Di seguito potete dare uno sguardo ai titoli più venduti in UK.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (Warner Bros) Elden Ring (Bandai Namco)FIFA 22 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) WWE 2K22 (2K Games) NBA 2K22 (2K Games) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) F1 2021 (EA) Tiny Tina's Wonderlands (2K Games) Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (Square Enix) Grand Theft Auto Online (Rockstar)

Fonte: GamesIndustry