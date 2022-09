Lego Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition ha una data di uscita

Star Wars è un nome che promette garanzia di successo e Lego Star Wars: The Skywalker Saga, che ripercorre l’epopea della famiglia Jedi più famosa al mondo, continua ad essere supportata da Warner Bros Games e TT Games, che oggi hanno annunciato una nuova release del titolo in arrivo il 1 novembre e intitolata Galactic Edition. Questa nuova versione uscirà per Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S e conterrà il gioco base, la Character Collection 1 e 2 ed il Classic Obi-Wan Kenobi

La Character Collection 2 offre sei nuovi DLC contenenti nuovi personaggi, fra i quali ritroviamo alcuni provenienti da Star Wars: Andor, Lego Star Wars: Summer Vacation TV Special, Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: The Book of Boba Fett, Star Wars: Rebels e Star Wars: Clone Wars. Parliamo di 30 nuovi personaggi circa.

Tutti I pacchetti possono anche essere acquistati singolarmente ad un prezzo di 3$ o insieme a 15$.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga conta attualmente sei milioni di giocatori dal lancio di aprile. Qui trovate la nostra recensione del gioco. Nel momento in cui scriviamo la news, non è noto sapere se questa edizione sarà destinata anche al mercato europeo, restate collegati per maggiori aggiornamenti.

Fonte: GamingBolt