Loot River, il particolare mix tra dungeon crawler e Tetris ha una data di uscita

Gli sviluppatori di giochi Straka.Studio hanno rivelato una data di uscita per il gioco d'azione roguelike Loot River, oltre a svelare un nuovo trailer.

Secondo gli sviluppatori, questo gioco è "ambientato in una serie di labirinti generati proceduralmente" ed è un "dungeon crawler d'azione roguelike che combina combattimenti tesi in tempo reale e ambientazioni fantasy oscure con spostamenti di blocchi". Il gioco uscirà il prossimo mese su Game Pass, Xbox e PC.

Giocato da una prospettiva dall'alto, Loot River permette ai giocatori di sconfiggere gli "abomini bestiali" armati del potere della Reliquia. I giocatori possono "spostare il terreno sotto di loro, facendo scorrere insieme le rovine galleggianti in una serie di puzzle. Mentre i giocatori si avventurano in queste infinite catacombe, incontreranno bestie, viaggiatori perduti e boss. Queste grotte cosmiche offrono una vasta gamma di nuove armi e equipaggiamento da scoprire, oltre a conoscenze da portare alla luce per aggiornamenti permanenti. Il nuovo trailer descrive il gioco come una fantasia dark pixelata che ricorda i titoli più classici.

Il gioco d'azione roguelike Loot River verrà lanciato il 3 maggio per Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Game Pass e Steam.

Fonte: Gematsu