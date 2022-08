Marvel's Spider-Man 2, Star Wars Jedi Survivor e molto altro: Marvel e Disney hanno una lista di titoli impressionante

Marvel e Disney hanno da poco annunciato un evento dedicato al gaming che sarà trasmesso il 9 settembre.

Nel corso del Disney and Marvel Games Showcase saranno presenti alcuni dei titoli delle compagnie e, a quanto pare, la lista dei giochi è davvero impressionante.

L'analista Benji Sales, ha stilato la lista dei titoli che potrebbero ricevere trailer, video gameplay e novità in occasione dello show.

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars FPS di Respawn

Star Wars Eclipse

Star Wars di Ubisoft Massive

Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Wolverine

Marvel's Midnight Suns

Gioco Marvel di Skydance

Black Panther (rumor)

Avatar: Frontiers of Pandora

Indiana Jones

Da Marvel's Spider-Man 2 a Star Wars Jedi Survivor, passando per lo Star Wars di Ubisoft, si tratta, senza dubbio, di una lista davvero ricca. Per quanto rigurda il gioco Marvel di Skydance, le ultime indiscrezioni hanno suggerito che dovrebbe trattarsi di un titolo AAA sui Fantastici 4.

Non resta che attendere il 9 settembre per scoprire quali saranno i giochi protagonisti del Disney and Marvel Games Showcase.

Che ne pensate?

