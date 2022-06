Marvel’s Spider-Man: la serie supera quota 33 milioni di copie vendute

La serie di Marvel’s Spider-Man sviluppata da Insomniac, che include Marvel’s Spider-Man per PS4 e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PS4 e PS5, ha tagliato un importante traguardo.

Come segnalato da Nibel su Twitter, la serie ha superato quota 33 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

La notizia arriva da Ryan Schneider di Insomniac, che attraverso PlayStation Blog ha rivelato i numeri di vendita:

"Siete stati moltissimi, e vogliamo ringraziarvi tutti per la passione e il supporto dimostrati! È per me un onore e una gioia poter annunciare che il 15 maggio 2022, la serie Marvel’s Spider-Man ha superato il traguardo dei 33 milioni di copie vendute in tutto il mondo".

Nello stesso post di Schneider sono state confermate le versioni PC di Marvel’s Spider-Man Remastered e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Insomniac announces that the Marvel's Spider-Man series has now sold through "more than 33 million copies" worldwide (as of May 15)https://t.co/T9xbkmUnIM pic.twitter.com/ckZbnRdye1