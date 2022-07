Marvel's Midnight Suns, il director Jake Solomon si dice 'frustrato' per i colpi non andati a segno in XCOM

XCOM è particolare da un certo punto di vista, perché con colpi che hanno il 90% di andare a segno in realtà...non centrano il bersaglio. Ora ne parla anche Jake Solomon, director di Marvel's Midnight Suns in una recente intervista.

"È stato davvero interessante per me tornare indietro e giocare a XCOM un paio di anni fa, ma quando sbagliavo i colpi, ero incredibilmente frustrato" ha dichiarato Solomon che ha riprovato a giocare ad XCOM durante lo sviluppo di Midnight Suns per capire e migliorare le meccaniche di combattimento.

In questo caso, la differenza fondamentale tra XCOM e Marvel's Midnight Suns è che quest'ultimo non avrà alcun tipo di percentuale di successo. Invece, tutti gli attacchi sono garantiti e andranno a segno, con buona pace dei giocatori che potranno vedere un diverso tipo di approccio.

Marvel's Midnight Suns uscirà il 7 ottobre su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà in seguito. Recentemente è stato mostrato un nuovo video gameplay con protagonista Captain America.

Fonte: Rock Paper Shotgun