Marvel’s Midnight Suns nel nuovo trailer dedicato a Captain America

È stato pubblicato un nuovo breve trailer di Marvel’s Midnight Suns, incentrato su Steve Rogers, alias Capitan America.

Come primo Avengers, il Super Soldato si unisce ai Midnight Suns per combattere Lilith e le sue forze. Nel video più in basso potete vedere le varie abilità del personaggio.

Capitan America sembra essere in grado di attirare i nemici e colpirli con il suo scudo. Tuttavia, può anche colpire più nemici con lo Shield Throw e caricare i nemici in linea retta con lo Shield Bash. Forse a causa delle rune sul suo scudo, gli attacchi sono impregnati di danni da fuoco che ne aumentano la potenza.

Marvel's Midnight Suns uscirà il 7 ottobre su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà in seguito.

Di recente, Marvel's Midnight Suns ha ricevuto un lungo video gameplay con protagonisti Spider-Man e Venom.

Fonte: Gamingbolt.