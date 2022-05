Miasma Chronicles è un nuovo RPG tattico dei creatori di Mutant Year Zero

Durante l'evento 505 Games Spring Showcase è stato annunciato con un breve teaser trailer un nuovo gioco in arrivo sviluppato da The Bearded Ladies, lo studio dietro Mutant Year Zero.

Chiamato Miasma Chronicles, il gioco porterà i giocatori in un'avventura attraverso una landa desolata post-apocalittica, dove saranno accompagnati da un "fratello" robotico. Usando un guanto misterioso, i giocatori potranno controllare il Miasma, la forza misteriosa che ha fatto a pezzi il mondo. Secondo il sito web del gioco, Miasma Chronicles includerà esplorazione in tempo reale, armi e abilità potenziabili, ambienti "bellissimi" e personaggi "stravaganti" e altro ancora.

"In un futuro non troppo lontano, l'America è stata fatta a pezzi da una forza selvaggia conosciuta solo come 'Miasma'", si legge in una descrizione del gioco sul suddetto sito web. “Ecco Elvis, un giovane portato da bambino nella città mineraria di Sedentary. Lasciato da sua madre alle cure di un 'fratello' robotico maggiore e gli viene dato un misterioso guanto con cui può controllare il Miasma".

Miasma Chronicles non ha ancora una data di uscita ma verrà lanciato per PS5, Xbox Series X/S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store) nel 2023.

Fonte: Twinfinite