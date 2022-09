Nintendo Direct potrebbe avere una data

Il Tokyo Game Show 2022 inizierà il 15 settembre, ma nel frattempo i fan di Nintendo stanno aspettando che la società annunci la data del prossimo Nintendo Direct. Inizialmente si vociferava che il prossimo Direct era stato rinviato a causa della morte della Regina Elisabetta II, ma Jeff Grubb di Giant Bomb ha poi riferito che l'evento potrebbe arrivare lo stesso.

Sembra che l'annuncio sia previsto per l'inizio di questa settimana, con l'insider NateTheHate che sostiene che arriverà oggi. In un livestream di Game Mess Mornings del 9 settembre (via VGC), Grubb ha detto che il Direct portebbe arrivare domani, martedì 13 settembre.

"A questo punto, sono stufo di parlarne, sono sicuro che tutti sono stufi, vogliamo solo che lo annuncino. Quando lo faranno? Sembra all'inizio della settimana, e poi il Direct stesso potrebbe avvenire all'inizio della settimana".

"Di solito i Direct si tengono il giovedì, ma [questa settimana] il giovedì è nel cuore del Tokyo Game Show, quindi devono farlo prima. Potrebbe accadere martedì, il che sarebbe strano. Il Direct, ovviamente, non è stato annunciato ufficialmente, ma nell'ultimo giorno o due hanno comunicato con i partner su quanto accaduto".

"La discussione si è svolta presso Nintendo of America e poi è stata approfondita con tutti coloro che avrebbero avuto un ruolo decisionale - per la maggior parte in Giappone - e non sembra che il piano sia cambiato, in quanto sono stati contattati gli editori partner, gli sviluppatori indie e altre cose del genere. Sulla base di queste informazioni, sono abbastanza fiducioso che l'evento si svolgerà all'inizio della settimana".

Secondo quanto riferito, Nintendo ha "un sacco di partner che contano sul fatto che facciano annunci ora". Grubb ha parlato del rinvio del Nintendo Direct nel 2018 a causa del terremoto in Giappone. "L'unica altra volta che hanno rinviato un evento in passato è stato a causa del terremoto [del 2018] in Giappone".

Domani sarebbe un momento appropriato per un nuovo Nintendo Direct. Splatoon 3 è già uscito, mentre Bayonetta 3 uscirà a ottobre e Pokemon Scarlet e Violet saranno lanciati a novembre per Nintendo Switch. Inoltre, si vocifera che verranno finalmente annunciate le rimasterizzazioni di The Legend of Zelda: The Wind Waker e Twilight Princess e che verrà rivelato il titolo del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Fonte: Gamingbolt.