Nintendo Direct non sarà trasmesso in UK a causa della morte della Regina Elisabetta II

Nintendo ha annunciato per oggi 13 settembre un Nintendo Direct. Sarà un evento molto importante, con una durata stimata di 40 minuti dove potremmo sentire parlare di alcuni dei giochi più attesi su cui Nintendo ha taciuto per un po', soprattutto in vista delle vacanze natalizie.

Sappiamo che Nintendo sta realizzando Metroid 4, perché ogni volta che pubblica i dati finanziari, c'è un piccolo accenno a questo gioco, accompagnato da "TBA". Ma se i rumor di coloro che avevano previsto questo Direct saranno corretti, potremmo finalmente avere notizie sul prossimo titolo.

L'insider Jeff Grubb ha correttamente indicato il Direct per "la settimana del 12", già ad agosto e ieri è arrivata la conferma della grande N.

Grubb ha poi parlato di possibili informazioni su Zelda in occasione dello show, suggerendo che potremmo finalmente avere notizie su Wind Waker e Twilight Princess, entrambi da tempo sospettati di essere in fase di ri-sviluppo da parte di Nintendo, con alcuni che suggeriscono addirittura che siano finiti e pronti per essere distribuiti.

Probabilmente non arriveranno novità su Breath of the Wild 2, dopo il rinvio al 2023.

Nel frattempo, questo Nintendo Direct non sarà trasmesso in contemporanea in tutto il mondo, perché Nintendo UK ha annunciato che non lo trasmetterà attraverso il proprio canale YouTube in "segno di rispetto" verso Sua Maestà la Regina.

As a mark of respect during this period of national mourning, we will not livestream tomorrow’s Nintendo Direct. It will be published as a video-on-demand on our YouTube channel at 16:00 (UK time) tomorrow. — Nintendo UK (@NintendoUK) September 12, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ad ogni modo, il Direct di oggi sarà disponibile alle 16:00 orario italiano.

Fonte: Kotaku.