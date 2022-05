Nintendo Indie World: tutti gli annunci dell'evento di oggi

Nintendo Switch ha un ampio catalogo di giochi indie che si arricchisce ancora di più con l'ultimo evento tenutosi pochi minuti fa. Questa news racchiude tutto ciò che è stato mostrato.

Ooblets

Sviluppato da Glumberland, Ooblets è stato precedentemente lanciato su Xbox One e PC nel 2020. Tuttavia, ora sta arrivando anche su Switch. Qui abbiamo creato una news apposita.

Batora Lost Haven

Il nuovo gioco del team italiano Stormind Games arriverà su Nintendo Switch e sulle altre piattaforme quest'autunno. A questo link ne abbiamo parlato.

ElecHead

Sviluppato da una sola persona ElecHead metterà alla prova il vostro ingegno per superare interessanti puzzle in un mondo dove il protagonista è un piccolo robot. Qui la nostra news.

Soundfall

In uscita oggi, Soundfall è un gioco d'azione looter shooter basato sul ritmo con un "gameplay musicale". Anche in questo caso ne abbiamo parlato nell'apposita news.

Wildfrost

Wildfrost è un "deck builder roguelike tattico" di Deadpan Games. Presenta dozzine di bellissime carte, compagni e oggetti da usare per vincere infine combattimenti contro creature innevate. Finito un combattimento, potete tornare nella città principale per potenziarla e sbloccare nuovi eventi, carte e NPC con cui interagire. In arrivo questo inverno.

Totally Accurate Battle Simulator

Totally Accurate Battle Simulator, o TABS come lo chiamano gli sviluppatori in breve, è un gioco di combattimento pieno di personaggi traballanti sviluppato da Landfall Games. Potete giocare nei panni di samurai, cavalieri, schermitori e altro in battaglie che includono più di 100 combattenti in ogni squadra. TABS arriverà questa estate.

Gunbrella

Gunbrella è un "gioco d'azione e avventura noir-punk" con molti combattimenti a scorrimento laterale e platform. Le scene ricordano Spelunky ma sono più avanzate perché potete usare il vostro personaggio per "tuffarsi, oscillare e scattare". Inoltre, potete scavare questo mondo in deterioramento per trovare parti che potete utilizzare per aggiornare il vostro Gunbrella. Gunbrella arriva su Switch nel 2023.

We Are OFK

La band indie pop OFK è pronta a raccontare la loro storia di come la band di Los Angeles è salita al vertice, o almeno ha tentato di farlo. Sviluppato dal Team OFK, We Are OFK è descritto come un "biopic musicale" raccontato a episodi, con nuovi episodi in uscita ogni settimana fino alla fine della storia. Il gioco arriverà questa estate.

Silt

Sviluppato da Spiral Circus Games, un team che ha lavorato completamente da remoto, Silt si svolge in uno "strano mondo oceanico" monocromatico e pieno di enigmi in abbondanza. Svelerete un mistero a lungo dimenticato mentre esplorate un surreale regno sottomarino con strani macchinari, antiche rovine e pericolosi abitanti dell'oceano. Silt arriverà a giugno di quest'anno.

Mini Motorways

Mini Motorways di Dinosaur Polo Club è esattamente quello che sembra: un gioco che si svolge tra più mini autostrade. Questo perché avrete il compito di dare vita a queste autostrade, a partire da una piccola città che alla fine diventerà una metropoli. Di conseguenza, dovrete rivisitare queste mappe ispirate a città della vita reale per aggiornarle con autostrade e altro ancora. Il titolo è disponibile oggi.

Wayward Strand

Sviluppato da Ghost Pattern, Wayward Strand si svolge a bordo di un dirigibile ospedale galleggiante nell'Australia rurale degli anni '70. Vestirete i panni di Casey, una giornalista adolescente interessata alle storie dei pazienti in questo strano ospedale. Ogni storia si svolge in tempo reale, quindi dovrete decidere con chi parlare e quando parlare con loro per far avanzare le loro storie. Wayward Strand sarà disponibile dal 21 luglio.

Cult of the Lamb

Cult of the Lamb fonde un gameplay d'azione che assomiglia molto ad Hades con una meccanica di costruzione di base in stile Animal Crossing. Il titolo sarà disponibile entro quest'anno.

Another Crab's Treasure

Se ultimamente avete giocato a Elden Ring, allora Another Crab's Treasure potrebbe fare al caso vostro. Questo perché Aggro Crab, il team dietro Going Under, descrive Another Crab's Treasure un soulslike, o meglio un "shellslike". Giocherete nei panni di un granchio che usa cose come lattine e conchiglie per rafforzare il suo guscio mentre combatte altri crostacei. Arriverà su Switch nel 2023.

