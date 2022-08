NVIDIA annuncerà molto presto la nuova architettura delle GPU RTX 40?

NVIDIA è finalmente pronta a rivelare la sua prossima grande architettura GPU il mese prossimo, con il CEO Jen-Hsun Huang che lo conferma durante l'ultima chiamata sugli utili dell'azienda.

Huang ha rivelato che il suo keynote al GTC del 20 settembre includerà notizie sui "nuovi progressi dell'RTX che reinventano la grafica 3D e i giochi". GTC di solito non è un evento per dispositivi incentrati sul gioco, il che potrebbe suggerire che Huang si riferisse a una nuova architettura per i data center, ma la menzione specifica di RTX e giochi sembra confermare che si tratti di Ada Lovelace, l'architettura dietro il presunto 4000 GPU della serie.

Sono mesi che circolano leak di potenziali specifiche per una gamma di GPU della serie 40, con numerosi suggerimenti che NVIDIA prevede di iniziare il suo lancio con l'ammiraglia RTX 4090. Questo potrebbe anche essere il motivo per cui verrà rivelato al GTC, dato che l'RTX 4090, proprio come l'RTX 3090, è rivolto più ai creatori e ai professionisti che ai soli giocatori. Una rivelazione alla fine di settembre potrebbe potenzialmente significare un lancio a ottobre, poiché di solito Nvidia non lascia molto tempo tra reveal e commercializzazione.

La notizia del reveal di Ada Lovelace è stata in qualche modo utilizzata per attutire il colpo di una dura richiesta di guadagni per NVIDIA, soprattutto in termini di entrate di gioco. La società ha registrato una perdita del 33% delle entrate dell'hardware di gioco rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, con Huang che ha affermato che Nvidia "supererà questo problema nei prossimi mesi e andrà all'anno prossimo con la nostra nuova architettura".

Fonte: PCGamer