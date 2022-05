NVIDIA il 'rivoluzionario' path tracing è all'orizzonte ma cos'è esattamente?

NVIDIA ha recentemente fatto i suoi prossimi passi nella ricerca con il path tracing per i videogiochi, con esempi recenti mostrati alla GDC 2022. È chiaro che il miglior produttore di schede grafiche sta puntando sull'utilizzo di una versione più avanzata del rendering in tempo reale per i titoli futuri su piattaforma PC. Detto questo, cos'è il path tracing?

In poche parole, il path tracing è una forma più avanzata di ray tracing che si basa sulla simulazione del percorso della luce che rimbalza su un singolo pixel in direzioni casuali per una riproduzione più fedele. I raggi vengono tracciati su molti rimbalzi, dalla sorgente di luce all'oggetto target invece di essere tracciati in modo lineare.

L'Unreal Engine supporta da tempo il path tracing: con questa tecnologia si può infatti notare la profondità e la morbidezza delle ombre, la natura fotorealistica delle texture che rappresentano diversi materiali, nonché la vibrazione della luce.

Quindi qual è la differenza tra ray tracing e path tracing? Il ray tracing funziona come suggerisce il nome: i raggi di luce vengono simulati e quindi tracciati dalla loro origine al loro punto finale. Al contrario, il path tracing vede tracciato un singolo raggio che rimbalza tra il suo punto di origine e il bersaglio per propagarsi in direzioni casuali.

(3/10) This is real-time path tracing research.



30-bounce path tracing in a scene with ~3B instanced triangles. pic.twitter.com/bs9MxHnwUS — Aaron Lefohn (@aaronlefohn) March 29, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per lo sviluppatore, quindi questo significa avere scenari più semplici con meno programmazione perché invece di dover posizionare luci e creare una serie di livelli, questi inseriranno semplicemente le luci in una scena, inseriranno i materiali e lasceranno al path tracing fare il resto. Ciò dovrebbe consentire agli sviluppatori di dedicare più tempo a creare elementi visivi interessanti invece di far funzionare la matematica degli elementi visivi.

Per il giocatore significa anche meno tempo speso a modificare le impostazioni di gioco per ottenere prestazioni di gioco accettabili. Senza dubbio il path tracing contribuirà a migliorare l'esperienza dei giochi.

Fonte: Gamespot