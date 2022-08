Nvidia: 'le schede grafiche dovrebbero costare quanto una nuova console'

Jen-Hsun Huang, CEO di Nvidia, ha rivelato che l'azienda ritiene che una scheda grafica dovrebbe costare quanto una console di gioco di ultima generazione. Huang ha fatto questa dichiarazione durante il recente report sui guadagni del secondo trimestre 2023 della compagnia.

"Abbiamo sempre creduto che l'ASP (prezzo medio di vendita) di GeForce dovesse avvicinarsi al prezzo medio di vendita di una console di gioco", ha dichiarato Huang durante la conferenza. "E quindi dovrebbe essere qualcosa di simile a 500 dollari o giù di lì in questo momento".

Questa convinzione deriva dall'idea che, secondo Huang, "GeForce è essenzialmente una console di gioco all'interno del vostro PC".

Huang ha fatto questa affermazione in risposta a una domanda su come la mancanza di una "tattica della stretta sulle criptovalute" influenzerà i prezzi delle schede in futuro; in sostanza, cosa significa il recente crollo delle criptovalute per le vendite delle GPU di Nvidia.

"Direi che senza la dinamica delle criptovalute il mix scenderebbe", ha detto Huang. "Tuttavia, vedendo la tendenza generale a lungo termine, l'ASP sta salendo".

Al momento non si sa come questo influirà sui prezzi delle schede grafiche di Nvidia in futuro.

Che ne pensate delle parole del CEO di Nvidia?

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Nvidia potrebbe annunciare molto presto la nuova architettura delle GPU RTX 40.

Fonte: Gamingbolt.