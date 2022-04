Oddworld Soulstorm e il lancio iniziale su PlayStation Plus: una scelta 'devastante' per gli sviluppatori

PlayStation Plus può essere estremamente vantaggioso per alcuni giochi, aumentando drasticamente la base di giocatori. Per altri, l'effetto non è così positivo. Lorne Lanning di Oddworld Inhabitants ha spiegato come l'accordo con PS Plus che ha offerto Oddworld: Soulstorm come gioco gratuito per un mese al lancio è stato "devastante".

Con i costi in aumento, Oddworld Inhabitants era alla ricerca di un ulteriore aiuto finanziario. Sony ha offerto allo studio un accordo per lanciare Oddworld: Soulstorm su PS Plus come gioco gratuito per un mese in cambio di una somma di denaro fissa non rivelata. A questo punto, il gioco sarebbe dovuto uscire a gennaio 2021, ma c'erano problemi di fornitura con PS5. Come ha detto Lorne Lanning a Xbox Expansion Pass, lo sviluppatore ha stimato che avrebbero venduto un massimo di 100.000 unità al lancio, sebbene 50.000 fosse un numero più probabile. Il denaro che avrebbero ricevuto dall'accordo era più di quello che avrebbero guadagnato attraverso le vendite.

I problemi sono iniziati subito dopo la firma dell'accordo. La pandemia di Covid-19 ha costretto lo studio a lavorare da casa e questo ha rinviato il gioco a una nuova data di uscita ad aprile 2021. Questo ha anche concesso tre mesi in più per l'ingresso sul mercato di console PS5, quindi più giocatori le possedevano di quanto stimato in precedenza.

Il risultato è stato che Oddworld: Soulstorm è diventato il gioco più scaricato su PS5 con quasi 4 milioni di copie, praticamente tutte copie gratuite tramite PS Plus, qualcosa che è stato "devastante" per lo studio. Lanning non ha spiegato in dettaglio come ciò abbia influenzato le vendite future del gioco su altre piattaforme come Xbox One e Xbox Series X/S, ma ha sicuramente avuto un certo impatto.

Fonte: PlayStation LifeStyle.