Off The Grid, il gioco in collaborazione con Neill Blomkamp si mostra in un adrenalinico trailer!

Il team di Gunzilla Games ha annunciato lo sviluppo di Off The Grid, un gioco AAA Battle Royale in terza persona che porrà grande enfasi sulla sua sezione narrativa, in modo che non tutto sia solo combattimento.

Per renderlo abbastanza spettacolare, i suoi creatori utilizzeranno il motore grafico Unreal Engine 5 per presentarci battaglie ambientate in un futuro distopico, in stile cyberpunk, in cui potranno essere presenti fino a 150 persone contemporaneamente. Accanto a questo ci saranno storie per giocatore singolo che si svolgeranno negli stessi scenari.

Il team sta sviluppando un documentario ambientato nell'altrettanto nuovo universo di Off The Grid. Prenderà la forma di una serie di otto brevi video e includerà vari elementi di gioco, ma la storia e i personaggi non sono collegati a ciò che sperimenterete nel gioco. Questi sono destinati a coloro che sono interessati al gioco, ma anche ai fan della filmografia di Blomkamp. Ecco la prima parte.

Off the Grid è un titolo Battle Royale ambientato sull'isola tropicale di Teardrop, da qualche parte nel Pacifico. È una distopia cyberpunk, in cui è stato eretto un potente ascensore spaziale per consentire all'umanità di accedere a materiali e risorse per alimentare tecnologie avanzate, tra cui cibernetica e intelligenza artificiale.

Nascono così gli Zero che sono mercenari a noleggio dotati di arti cibernetici ad alta tecnologia impiegati da una delle tre megacorporazioni che dominano l'isola: Kardashev, Cascadia e Mriya.

Il gioco uscirà nel 2023 su PC, Xbox Series X e PS5, mentre Gunzilla annuncerà la rivelazione di ciascuno degli episodi di OTG Cinema sui suoi canali di social media.