Overwatch 2, i fan sono indignati perché il sedere di Tracer sembra più piccolo

Il tempo passa ma certe cose non cambiano mai. In un certo senso anche Overwatch è cambiato, e ora che la beta del secondo capitolo è partita da qualche giorno i fan dell’hero shooter di Activision Blizzard stanno avendo modo di scoprire ed esplorare la nuova produzione, così tanto attesa.

Non si potrebbe dire che, finora, la beta di Overwatch 2 abbia proprio fatto breccia nel cuore dei fan, almeno non come l’hanno fatto in passato alcuni personaggi fan-favourite. Il più iconico di questi personaggi, Tracer, sembra stia ricevendo un po’ meno apprezzamento rispetto al primo capitolo per un motivo un tantino eccessivo: il suo sedere pare più piccolo.

Specialmente su Twitter, vari utenti ci hanno tenuto a far notare come sembri che Tracer sia andata incontro a una sorta di processo di “desessualizzazione” (o “downgrade” come lo chiama qualcuno) perché ricordavano che il personaggio avesse dei glutei più evidenti.

Tracer has always had a small butt, I don't know how the internet only noticed it now lol



I get the issue of taking curves away from female characters, but she never had them to begin with so I don't see the issue pic.twitter.com/RtnY8aijpZ — Melonie Mac ✝️💛🥩 (@MelonieMac) May 2, 2022

Ma è questo il punto: lo ricordavano, e basta. Da quei giorni in poi sono cominciati a fioccare altri tweet che mostrano come gli utenti di cui sopra si sbagliano: il modello di Tracer è esattamente lo stesso in Overwatch 1 e 2, tant’è vero che non si notano differenze nella visualizzazione dei modelli nella stessa identica posa, se non differenze di illuminazione.

Che voi sappiate, quali sono le reali differenze importanti di Overwatch 2?

Fonte: Comicbook