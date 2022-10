Overwatch: in vendita ancora le copie fisiche nonostante non esista più

I giocatori di Overwatch si stanno chiedendo sui social come mai i rivenditori stiano ancora piazzando le copie fisiche del gioco dato che non è più giocabile. Questo viene rilevato da un utente del subreddit del titolo che mostra come in circolo ci siano ancora le copie di Overwatch sia per PlayStation 4 che per Xbox One, vendute a 34 dollari.

Se inserite la copia fisica di Overwatch nella vostra console infatti, il gioco viene installato ma in realtà al momento dell’avvio si viene trasferiti a Overwatch 2 che è free-to-play, come tutti sappiamo.

Qualche commentatore sta facendo notare, acquistare la legendary edition del gioco permette di sbloccare 15 Skin che, teoricamente, sono trasferibili al sequel…ad un prezzo minore che se acquistati sullo store del gioco. Ma altri utenti fanno notare come non tutti siano davvero interessati alle skin.

La scelta di Blizzard è quella di seguire le orme di Destiny 2 e trasformare Overwatch in un Game as a Service, tuttavia spegnendo i server di Overwatch avrebbe dovuto premunirsi che nessuno avrebbe potuto più acquistarne delle copie fisiche.

