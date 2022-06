Oxenfree II Lost Signals e la sua misteriosa narrativa inquietante mostrati al Tribeca Games

L'avventura narrativa inquietante alla Stranger Things, Oxenfree II Lost Signals dopo diverso tempo torna a mostrarsi al Tribeca Games.

Lo studio di sviluppo ha parlato della storia del sequel: cronologicamente collocato cinque anni dopo gli eventi di Oxenfree, Riley fa ritorno a Camena, la sua città natale, per indagare su dei misteriosi segnali radio. Sulla vicina Edwards Island, trova qualcosa di inaspettato.

Potrete scegliere se giocare a Oxenfree II come se fosse una storia indipendente o se immergervi più a fondo nella trama partendo dal titolo originale. Le vostre scelte saranno decisive durante l'intero corso del gioco. Il modo in cui deciderete di affrontare ogni evento cambierà per sempre il vostro destino. Potete dare uno sguardo ad Oxenfree II qui di seguito al minuto 50:33.

Onxenfree II non ha ancora una data ufficiale, ma il gioco dovrebbe arrivare quest'anno.