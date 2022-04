Pikmin Bloom sta per aggiungere le sfide settimanali

Pikmin Bloom potrebbe non avere la stessa base di utenti e lo stesso profilo di Pokémon GO, ma la versione di Niantic del franchise è comunque un'esperienza AR piuttosto piacevole. Ora sembra che lo studio voglia far progredire ulteriormente il gioco con nuovi contenuti.

L'applicazione infatti riceverà un aggiornamento il 28 aprile con nuove sfide settimanali, che incoraggiano in particolare a partecipare e connettersi con gli amici.

Saranno disponibili sfide opzionali ogni settimana e il primo set consisterà nel percorrere 50.000 o 100.000 passi; i progressi seguiranno in tempo reale con nettare raro come ricompensa. Anche se non porterete a termine l'obiettivo, otterrete comunque sempre qualcosa come ricompensa.

Insomma, ora che siamo in piena fase primaverile, potrebbe essere l'occasione giusta per uscire a fare qualche passeggiata e provare appunto Pikmin Bloom. Vi ricordiamo che Pikmin Bloom, come appunto Pokémon GO, è disponibile su dispositivi mobile.

Niantic attualmente sta lavorando anche ad un altro gioco in realtà aumentata chiamato Peridot.

Fonte: Eurogamer