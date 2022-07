Xbox e PlatinumGames insieme? Niente Scalebound ma ci sarebbero trattative per una nuova esclusiva

A volte anche l'impossibile può diventare possibile. Secondo quanto riferito, lo studio giapponese PlatinumGames si è rivolto a Xbox con un'offerta per sviluppare un nuovo gioco esclusivamente per l'ecosistema Xbox e il servizio di abbonamento Xbox Game Pass, con Microsoft che potrebbe quindi finanziare il progetto.

A rivelarlo l'insider spagnolo eXtas1stv, che di recente ha parlato dell'esistenza del gioco Overdose dello studio Kojima Productions. L'insider avrebbe ricevuto informazioni dalle sue fonti che i rappresentanti dello studio PlatinumGames si sono rivolti a Microsoft con una proposta di cooperazione, ma al momento non ha potuto verificare se i rappresentanti di Microsoft fossero d'accordo con questa proposta.

Nel caso vi foste dimenticati, PlatinumGames ha cercato di collaborare con Microsoft per sviluppare Scalebound, ma il progetto è stato cancellato nel 2017. Ecco perché forse è stata una sorpresa quando il direttore dello studio Hideki Kamija ha invitato pubblicamente Microsoft quest'anno a rinnovare la cooperazione sul gioco.

(Rumor) Platinum Games has approached Xbox to publish and finance their next game@eXtas1stv received this information from his sources but doesn't know if Xbox has agreed or not to the deal



