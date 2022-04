PlayStation e l'accusa di discriminazione: arriva l'archiviazione del tribunale

Una causa intentata contro Sony nei mesi precedenti ha accusato PlayStation di "disparità salariali, licenziamento illegittimo e altri casi di discriminazione basata sul genere". Ora questa accusa è stata respinta dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti della California settentrionale.

Nel raggiungere questa decisione, il tribunale afferma che l'ex dipendente di PlayStation, Emma Majo, nella maggior parte dei casi non ha spiegato completamente le sue accuse, con la conclusione che afferma in un caso che "l'attore si è limitato a recitare gli elementi del reclamo e non ha addotto alcun fatti specifici”, e in un altro che le sue affermazioni non erano “plausibilmente sostenute”.

È importante notare, tuttavia, che non c'è ancora la parola fine a questa storia. Pur respingendo la maggior parte delle tredici denunce presentate contro PlayStation, la corte riconosce che tre di queste sono ancora aperte e che le testimonianze aggiuntive di otto donne consentiranno di mantenere aperta questa discussione.

"Queste dichiarazioni possono produrre nuove accuse", aggiunge la sentenza, prima di concludere che "l'attore può presentare un secondo reclamo modificato entro 28 giorni".

Fonte: Eurogamer