PlayStation Plus e le carte prepagate disattivate: arriva la conferma di Sony

Sony ha ufficialmente confermato di aver impedito agli abbonati a PlayStation Plus di accumulare abbonamenti prima del lancio del suo nuovo servizio in abbonamento.

Attraverso un nuovo aggiornamento di una FAQ, il titolare della piattaforma ha aggiunto la seguente frase: "Se attualmente hai un abbonamento a PS Plus o PS Now, a causa delle modifiche che stiamo apportando al servizio prima del lancio, non potrai riscattare un codice voucher per quel servizio fino alla scadenza e alla disattivazione dell'abbonamento esistente, o dopo il lancio del nuovo servizio PS Plus nella tua zona", a seconda di quale evento si verifica per primo" si legge.

Come vi avevamo riportato in una precedente news, alcuni utenti si sono accorti che Sony aveva disattivato la possibilità di riscattare carte prepagate. Alcune persone infatti avevano pianificato di accumulare più abbonamenti annuali per ottenere il prezzo più basso il più a lungo possibile.

Le schede tuttavia non andranno perse: la società afferma che onorerà tutti i voucher PlayStation Plus acquistati, ma i membri attivi non potranno riscattarli fino al lancio del nuovo servizio.

Fonte: VGC