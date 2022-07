PlayStation Plus e Xbox Game Pass 'sono destinati a crescere ancora'. È il momento d'oro per i servizi

Mat Piscatella, l'analista di NPD Group, ha da poco pubblicato un tweet in cui sostiene che i servizi come PlayStation Plus e Xbox Game Pass sono destinati a crescere ancora.

"Dato che l'abbonamento è l'unico segmento di crescita dei contenuti in questo momento, prevedo che tutti i servizi continueranno ad aumentare le proprie aggiunte", scrive Piscatella su Twitter.

"Il resto dell'anno dovrebbe diventare ancora più interessante, soprattutto con la pochezza di nuove uscite".

Stando all'analista, dunque, PlayStation Plus e Xbox Game Pass aumenteranno la propria offerta e a influire sulla crescita saranno anche le poche nuove uscite.

With subscription being the only growth segment in content right now I'm anticipating all services to continue upping the ante on additions. Should get even more interesting over the rest of the year, especially with the new release drought. https://t.co/BHdPUj3uMX