PlayStation VR 2: gli sviluppatori di Firewall Zero Hour al lavoro su un titolo non ancora annunciato

First Contact Entertainment, lo sviluppatore del gioco di successo per PSVR Firewall Zero Hour, sta lavorando a un gioco non annunciato per PSVR 2 che potrebbe essere un sequel o un altro sparatutto multiplayer.

Damoun Shabestari, game director dello studio, ha rivelato sulla sua pagina LinkedIn che sta attualmente lavorando a un "titolo non annunciato" per PSVR 2. Shabestari sta anche creando contenuti stagionali aggiuntivi per Firewall Zero Hour, che è attualmente nella stagione 9 chiamata Operation Rogue Tide.

First Contact Entertainment ha pubblicato annunci di lavoro per diverse posizioni e per cercare nuovi dipendenti che vogliono creare giochi per la prossima generazione di VR.

I fan che hanno sentito parlare del titolo non annunciato su Reddit hanno risposto abbastanza positivamente, con alcuni che sperano che sia un sequel di Firewall Zero Hour o almeno qualcosa di simile. Con la potenza del visore PSVR 2 e di PS5, i giocatori vorrebbero vedere uno sparatutto multiplayer in grado di risolvere alcuni dei problemi del gioco originale, inclusi i lunghi tempi di attesa nella lobby.

Lanciato nel 2018, Firewall Zero Hour è stato uno dei giochi più interessanti per PSVR su PS4, ottenendo un punteggio Metacritic di 79.

Fonte: PlayStation LifeStyle.