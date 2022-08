PlayStation VR2 in un nuovo brevetto che presenta...un robot!

PlayStation VR2 ha ricevuto recentemente nuove informazioni focalizzate sull'esperienza utente. I dettagli ci hanno consentito di dare uno sguardo a ciò che i possessori di un visore next-gen si troveranno davanti. Ovviamente i lavori attorno all'accessorio non sono finiti e ora emergono interessanti dettagli su un brevetto.

Come pubblicato dall'account Twitter Zuby Tech, un nuovo brevetto per PlayStation VR2 ci mostra la presenza di quello che sembra essere un piccolo robot. Il brevetto è intitolato "Sistema di intrattenimento e Robot" e mostra dei disegni di questo robot con fotocamere frontali e con un sistema di movimento su ruote.

Purtroppo Zuby Tech non ha pubblicato la parte descrittiva del brevetto, pertanto possiamo dare uno sguardo solo alle immagini che mostrano come dovrebbe interfacciarsi questo robot con il visore di PlayStation.

