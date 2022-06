GoldenEye 007, remake sempre più vicino? Alcuni dipendenti di Rare avrebbero sbloccato degli achievement

Il ritorno di GoldenEye 007 potrebbe essere praticamente una realtà visti gli indizi che compaiono da qualche tempo a questa parte. Il titolo di Rare per Nintendo 64 potrebbe puntare infatti ad una sorta di riedizione, una versione rimasterizzata più che un remake vero e proprio, se ci si attiene alle immagini trapelate online che riportano in sostanza gli achievement del gioco.

Il sito TrueAchievements che tiene traccia deglli achievement sbloccati dei vari profili su Xbox, riporta che un account di nome 'BigSheep', di proprietà di James Thomas, sviluppatore di Rare, avrebbe sbloccato un obiettivo in cui dobbiamo uccidere un giocatore disarmato, aggiungendo ulteriori motivi per confidare nel ritorno dell'agente segreto.

L'elenco degli achievement include 55 nuovi obiettivi e 1000 Gamerscore per aver completato la campagna del gioco e aver giocato nelle sue varie modalità multiplayer. L'artwork dell'obiettivo include anche screenshot del classico sparatutto di James Bond.

