PS5 si aggiorna alla versione 22.01-05.10.00.23 ecco i dettagli

Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento del firmware per PS5 alla versione 22.01-05.10.00.23. Non c'è stato alcun annuncio in anticipo, il che indica già che le modifiche sono le solite che Sony fa alla console. In generale le funzionalità importanti vengono solitamente testate nel corso di una beta a cui i giocatori possono partecipare.

Il changelog sottolinea ancora una volta che sono stati apportati miglioramenti alle prestazioni del sistema. Nelle note dell'update infatti possiamo leggere: "Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema". Come al solito questo aggiornamento verrà lanciato automaticamente una volta che accenderete la vostra console.

L'ultimo importante firmware PS5 è stato l'aggiornamento 22.01-05.00.00. Numerose funzionalità e miglioramenti sono stati così aggiunti sulla console di Sony, tra cui una modifica importante alla chat vocale e ai trofei.

Durante l'ultimo report finanziario di Sony è stato annunciato che le console next-gen distribuite sono state 19,3 milioni.

Fonte: MP1ST