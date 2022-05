PS5 e...una console portatile in lavorazione?

Il mondo videoludico non solo è costellato da rumor sui giochi non ancora annunciati o di prossima uscita, ma anche su potenziali console in arrivo tra qualche anno.

Dopo le recenti indiscrezioni che hanno portato a pensare allo sviluppo di una PS5 Pro che sarebbe diversa da quella base perché potente il doppio e con una diversa architettura, ora spunta un altro rumor che spiega come Sony stia lavorando anche su una console portatile.

Questa voce è sempre dello YouTuber RedGamingTech, molto vicino alla tecnologia, che attraverso Twitter ha dichiarato: "Ho anche sentito che Sony sta lavorando su una console portatile. Anche se questi sistemi vengono cancellati o meno, non lo so. La console portatile ha subito almeno un'importante riprogettazione (si trova ancora nelle prime fasi di progettazione)" afferma lo YouTuber.

