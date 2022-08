PS5 e Meta Quest aumentano il prezzo? HTC lancia gli sconti sui suoi visori!

In un momento storico in cui sia PlayStation 5 che i visori Meta Quest hanno subito un aumento di prezzo a causa dei problemi internazionali, bisogna riconoscere che HTC va controcorrente. Ebbene sì, la società ha deciso di offrire i propri visori e accessori in sconto.

Per quanto riguarda l'Europa, ecco tutti gli articoli in vendita in sconto:

VIVE Pro Eye Full Kit - 1,089,00 euro (sconto di 150 euro)

VIVE Pro Full Kit - 919,00 euro (sconto di 100 euro)

VIVE Pro Headset - 479,00 euro (sconto di 100 euro)

VIVE Cosmos Elite Full Kit - 729,00 euro (sconto di 100 euro)

VIVE Cosmos Elite Headset - 419,00 euro (sconto di 100 euro)

VIVE Cosmos Full Kit - 529,00 euro (sconto di 100 euro)

VIVE Deluxe Audio Strap - 79,00 euro (sconto di 30 euro)

Come vi avevamo riportato, Meta Quest prevede di aumentare di 100 dollari il prezzo dei suoi visori, per far fronte alla carenza di semiconduttori e dell'aumento di prezzo legate alla produzione. Sul fronte console, PlayStation 5 aumenterà di 50 euro.

Fonte: Eurogamer