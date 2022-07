PS5: Sony vuole aumentare la produzione durante le vacanze natalizie

Nella giornata di oggi Sony ha condiviso i suoi dati di vendita su PlayStation 5 che ha venduto un totale di 21,7 milioni di unità. Tuttavia come riportato dall'azienda, i ricavi sono diminuiti del 37%.

Ciò è dovuto ad una serie di fattori, tra cui la crescita del mercato dei giochi recentemente rallentata: ora gli utenti hanno maggiori opportunità di uscire da casa, dato che non ci sono più lockdown nei mercati chiave.

Come riponde Sony? Ebbene la società per aumentare il coinvolgimento degli utenti nella seconda metà dell'anno fiscale, ovvero tra ottobre e marzo 2023, pubblicherà diversi giochi inclusi i titoli first-party. Non solo ma Sony vuole aumentare la fornitura di PS5 dato che la produzione di componenti sembra stia migliorando. L'obiettivo quindi è distribuire più console soprattutto durante il periodo natalizio.

Il chief financial officer Hiroki Totoki ritiene quindi che nella seconda metà dell'anno fiscale in corso, il volume di unità di PS5 aumenterà in modo significativo, ed è sicura che il lancio di giochi first e third party aumenterà il coinvolgimento degli utenti.

Fonte: Twinfinite