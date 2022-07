Red Dead Online, la community ha celebrato il funerale per la morte del gioco

I membri della community globale di Red Dead Redemption 2 si sono riuniti per tenere un funerale in onore di Red Dead Online, una modalità multiplayer che considerano "morta" a causa della mancanza di aggiornamenti da Rockstar Games. Organizzandosi attraverso i social network come Twitter o Reddit i fan hanno incoraggiato i giocatori ad accedere nella giornata di ieri, e rimanere in uno dei cimiteri sulla mappa con l'idea di bere qualche drink e ricordare i bei momenti della modalità multigiocatore.

Questo atto simbolico arriva pochi giorni dopo che Rockstar Games ha riconosciuto che sta dando la priorità allo sviluppo di Grand Theft Auto 6 rispetto agli aggiornamenti di Red Dead Online, cosa che non ha soddisfatto la community di gioco, che si è lamentata per mesi della mancanza di nuovi contenuti.

Ora che la protesta sembra essere giunta al termine, hanno deciso di dire addio a un multiplayer che considerano completamente morto. Coloro che vogliono unirsi alla veglia funebre devono solo andare ai cimiteri di Valentine o Blackwater e incontrare gli altri giocatori che stanno bevendo birre.

Red Dead Online è stato lanciato quasi un anno dopo il lancio di Red Dead Redemption 2. Da allora è cresciuto con nuovi contenuti e modalità di gioco, ma il gioco sfortunatamente non ha mai ricevuto lo stesso corposo supporto di GTA Online.

Fonte: Eurogamer