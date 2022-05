Red Dead Online abbandonato? Per Take-Two il futuro del gioco dipende da Rockstar

Da anni ormai, i fan di Red Dead Online stanno implorando Rockstar di aggiungere nuovi contenuti, con lo sviluppatore che è rimasto in silenzio al punto che una campagna #SaveRedDeadOnline è iniziata nel gennaio di quest'anno. Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha finalmente parlato della questione ma non ha dato una risposta concreta su cosa ci si può aspettare dal titolo. Questo annuncio arriva dopo l'ultimo report sugli utili finanziari trimestrali della società.

Strauss Zelnick in un'intervista con IGN ha dichiarato: "Rockstar Games parla degli aggiornamenti in arrivo e stiamo lavorando moltissimo presso Rockstar Games. Ho sentito la frustrazione, è lusinghiero che vogliano più contenuti e Rockstar dirà di più a tempo debito".

Di contro, Rockstar ha costantemente aggiornato Grand Theft Auto Online, per quasi dieci anni, e ultimamente ha lanciato The Contract a dicembre dello scorso anno. D'altra parte, Red Dead Online non riceve un aggiornamento dal luglio del 2021.

Zelnick ha affermato che Take-Two e Rockstar supporteranno ancora Red Dead Online nel prossimo futuro. Un rappresentante dell'azienda in seguito ha chiarito che qualsiasi decisione su RDR Online sarà presa da Rockstar.

Nonostante la debole dichiarazione di Take-Two, c'è la speranza che un aggiornamento arrivi presto. Un dataminer ha recentemente condiviso che "pacchetti DLC" sono stati recentemente modificati da Rockstar per la versione Steam di Red Dead Redemption II. Questo normalmente significa che è in arrivo un aggiornamento. I dettagli, tuttavia, sono del tutto sconosciuti.

Hmmmmm. Looks like the latest update in the QaBeta Branch had some changes for the DLC Pack Depot. This is interesting…😏#RedDeadOnline #SaveRedDeadOnline pic.twitter.com/3id1UxR077