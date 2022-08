Red Dead Online viene abbandonato anche dagli NPC a causa di un incredibile bug

Un paio di settimane fa, i giocatori di Red Dead Online, la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2, si sono riuniti per il suo funerale. L'annuncio di Rockstar che non avrebbero continuato a fornire aggiornamenti per concentrarsi sullo sviluppo di GTA 6 è stata una doccia fredda per i suoi giocatori, e ora oltre al danno c'è anche la beffa causata da un bug.

Negli ultimi giorni diversi utenti di Reddit hanno notato la mancanza di personaggi nel gioco. Non stiamo parlando dei giocatori, ma degli abitanti del mondo digitale di Rockstar. E non si tratta di un personaggio, ma di una vera e propria sparizione di tutti gli abitanti.

Non solo le persone sono scomparse dal mondo di Arthur Morgan, ma anche gli animali hanno deciso di andare in terre migliori. Insomma, Red Dead Online è diventato come una città fantasma.

Nonostante sembri una mera curiosità, molti colpiti si lamentano di qualcosa che ha molto senso: senza animali o NPC, come faranno a finire le missioni quotidiane che il gioco chiede loro? Attualmente Rockstar non ha ancora detto nulla al riguardo e non c'è ancora una soluzione definitiva.

Fonte: PCGamer