Red Dead Online non avrà più major update. Rockstar ha davvero abbandonato il multiplayer di RDR2

Rockstar ha comunicato ai giocatori di non aspettarsi ulteriori major update per Red Dead Online, per potersi meglio concentrare sullo sviluppo di Grand Theft Auto 6.

E’ una pessima notizia per i fan di Red Dead Online a cui il gioco sembrava già meno supportato da parte dell’azienda se paragonato al più lucrativo GTA V.

E i loro timori sono stati ampiamente confermati dopo la dichiarazione di Rockstar, che li lascerà di certo amareggiati.

“Negli ultimi anni, abbiamo costantemente spostato più risorse di sviluppo verso il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto, capendo più che mai la necessità di superare le aspettative dei giocatori e affinché questo prossimo capitolo fosse il migliore possibile, " ha scritto Rockstar, "e di conseguenza, stiamo apportando alcune modifiche al modo in cui supportiamo Red Dead Online".

La scelta dell’azienda è sicuramente comprensibile dal punto di vista produttivo, infatti GTA 5 si è rivelato una macchina da soldi senza precedenti e ovviamente riceverà sempre il supporto migliore, mentre Red Dead Online ha meno fan al seguito, quindi è facile capire perché verrà presto abbandonato, anche se solo nei major update, per spostare risorse sul prossimo sicuro capolavoro dell’azienda.

fonte: Eurogamer.net