Return to Monkey Island potrebbe essere l'ultimo gioco della serie

Nintendo nella giornata di ieri ha annunciato che Return to Monkey Island, il nuovo gioco della famosa serie di LucasArts, Monkey Island, arriverà come esclusiva temporale su Nintendo Switch oltre che su PC.

Tuttavia, dopo aver esplorato un po' il nuovissimo sito web del gioco, si scopre che questo potrebbe essere l'ultimo gioco della serie. "L'emozionante conclusione della serie Monkey Island segna il ritorno del creatore dell'iconica serie Ron Gilbert, affiancato dal co-sceneggiatore/designer del gioco Dave Grossman, dal direttore artistico Rex Crowle (Knights & Bikes, Tearaway) e dai compositori Peter McConnell, Michael Land, e Clint Bajakian (Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck's Revenge)" si legge nella descrizione.

Sebbene Return to Monkey Island sia il sesto gioco principale della serie, continua la storia del secondo gioco, LeChuck's Revenge. Come con altri sequel di Monkey Island, questa prossima versione riporta alcuni volti familiari apportando anche altre modifiche, come lo stile artistico.

Per adesso non c'è ancora una data di uscita, ma il gioco dovrebbe arrivare comunque quest'anno.

